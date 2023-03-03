Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий приговорён к 10 годам колонии. Такое решение принял суд в Минске. Белорусского правозащитника обвиняли в неуплате налогов, контрабанде и нарушении общественного порядка: по данным следствия, Беляцкий продолжал деятельность правозащитного центра «Весна», ликвидированного решением суда ещё в 2003 году.

Трое коллег Беляцкого получили от 7 до 9 лет тюрьмы (из них одного приговорили заочно). Подсудимые вину не признали.

В заключительном слове обвиняемые назвали процесс против них «политически мотивированным, не имеющим ничего общего с правосудием». Из четырёх адвокатов, защищавших сотрудников «Весны», один оказался под следствием, а двоих лишили лицензии. Объём дела рекордный — 238 томов.

В прошлом году Алесь Беляцкий вместе с правозащитниками из России и Украины стал лауреатом Нобелевской премии мира.