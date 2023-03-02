English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Украина

Ракетный удар РФ по жилому дому в Запорожье

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Последствия ночного удара
Последствия ночного удара   -  Авторское право  AP Photo

Жертвами российского ночного удара ракетой С-300 по пятиэтажному жилому дому в Запорожье стали три человека. Здание почти полностью разрушено, обломками и взрывной волной повреждены близлежащие дома. Из-под завалов спасены шесть раненых. Десятки местных жителей были эвакуированы. 

"Люди спали у себя дома, но для террористов жилые дома —  это тоже "военные цели", — заявил глава ОП Андрей Ермак.

По словам президента Владимира Зеленского, цель России — ежедневный террор против населения Украины.