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мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Китай не поставлять оружие России

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 Euronews
Архив
Архив   -  Авторское право  Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил о своей поддержке Украины и призвал Китай не поставлять оружие России. Выступая перед депутатами Бундестага, он объявил, что оборонный бюджет страны будет увеличен как минимум до 2% ВВП.

Шольц напомнил о созданном после российского вторжения в Украину специальном фонде в 100 миллиардов евро, предназначенном для перевооружения бундесвера.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ: “Мой посыл Пекину ясен: используйте свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск, и не поставляйте оружие агрессору России". "Вопрос остается открытым, готов ли вообще Путин к переговорам о возвращении этих принципов и справедливого мира? На данный момент ничто не указывает на это".

Третьего марта во Вшингтоне канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден проведут переговоры. Одной из главных тем встречи, как сообщается, станет дальнейшая поддержка Украины. Лидеры США и ФРГ также обсудят сотрудничество по трансатлантической безопасности и вызовам со стороны Китая.