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Греция

Спасатели ищут пропавших без вести под грудами металла

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Спасатели работают на месте катастрофы
Спасатели работают на месте катастрофы   -  Авторское право  Giannis Papanikos/AP

На севере Греции спасатели продолжают поиски пропавших без вести в результате железнодорожной катастрофы. По последним данным, жертвами столкновения пассажирского поезда с грузовым составом стали 46 человек, более 70 получили ранения, из них большинство остаются в больнице. Греческие СМИ сообщают, что под завалами могут находиться еще 17 человек. 

Трагедия произошла вблизи города Лариса. На борту пассажирского поезда находились 350 человек, в основном студенты, которые возвращались в Салоники с карнавала. 

"Мы могли оказаться на их месте, так как почти все студенты с севера Греции часто пользуются этим поездом и маршрутом, для коротких и больших расстояний. Нам просто повезло, что нас не было на их месте",  — рассказывает студент Александрос Гогас.

Поезда двигались навстречу друг другу и оказались на одном пути. Первые вагоны обоих составов были полностью смяты, от сильнейшего удара колеса и фрагменты обшивки были отброшены на расстояние до 100 м от железнодорожного полотна. 

Спасатели  пытаются с помощью тяжелой техники разобрать первые два вагона, которые превратились в груду покореженного железа. По словам специалистов, из-за возникшего после столкновения пожара температура в первых двух вагонах достигла 1300 градусов Цельсия. 

Профсоюз работников железных дорог Греции объявил о проведении в четверг 24-часовой забастовки. В заявлении Всегреческая федерация работников железных дорог говорится, что продемонстрированное правительством страны игнорирование требований организаций железных дорог привело к трагедии. 

Греческое общество потрясено трагедией и многие винят власти. 

"Произошедшее нельзя назвать несчастным случаем. Мы часто пользуемся этой железнодорожной линией, очень часто были задержки и проблемы с путями или одним путем. Такое происходит не в первый раз. Все это уже происходило бессчетное число раз", — говорит сотрудник местного муниципалитета Танасис Константакос. 

В центральной больнице города Лариса царит очень тяжелая атмосфера: здесь собираются родственники для опознания тел. Добровольцы Красного Креста пытаются помочь людям справиться с горем. 

"У многих еще есть надежда, потому что надежда умирает последней. Я ничего не могу сказать родителям, которые ищут своих детей, я могу только попытаться утешить их —  поговорить, похлопать по плечу, дать стакан апельсинового сока, больше ничего", — говорит глава регионального отделения Красного Креста Элизавет Караника. 

 С места событий передает корреспондент Euronews Апостолос Стайкос 

"Родственники погибших приехали в центральную больницу города Лариса из разных регионов. Здесь их просят предоставить образцы ДНК для генетической экспертизы, потому что это единственный способ для завершения процесса идентификации тел. Психологи и сотрудники социальных служб все время находятся с ними рядом".