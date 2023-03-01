Зачем в западных странах запрещают TikTok?

Приложение для социальных сетей TikTok стало доминирующей силой в поп-культуре, особенно среди подростков. Однако за последние несколько недель многие западные правительства выразили растущую озабоченность по поводу того, что компания принадлежит китайцам.

В понедельник Канада вслед за США и Европейской комиссией запретила TikTok на правительственных устройствах. Власти сослались на «неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности».

Так почему TikTok запрещают и есть и в этом необходимость?

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance и столкнулся с обвинениями сборе данных пользователей и их передаче китайскому правительству. Некоторые эксперты опасаются, что конфиденциальная информация может быть раскрыта при загрузке приложения, особенно на правительственных устройствах.

Но другие эксперты, такие как специалист по новым технологиям Университета Джорджтауна Ануп Чандлер, считают, что этот запрет больше связан с геополитикой:

«Политики в Соединенных Штатах стремятся показать, что они противостоят Китаю, который подготовлен как наш главный геополитический враг. Так что для меня не очевидно, что это такая всеобъемлющая стратегия защиты национальной безопасности».

Другие эксперты, которые также выступают против запрета, утверждают, что такие компании, как, например, Uber и Facebook, также сталкиваются с обвинениями в отслеживании местонахождения журналистов, изучающих их приложения. Мы поговорили об этом с Мадлен Кар, экспертом по кибербезопасности:

«Если речь идет об опасениях по поводу передачи данных, то я бы сказал, что правительственные устройства не должны иметь ни WhatsApp, ни Facebook, ни любые другие известные вам приложения для западных социальных сетей. Мы очень хорошо знаем, что эти платформы собирают и передают другим наши данные. Их постоянно штрафуют их агентства по защите данных. Так что мы знаем, что они опасны».

Но США идут ещё дальше. В настоящее время Конгресс обсуждает, следует ли запретить TikTok для всех американцев, а не только для правительственных чиновников. И это вызвало яркую и резкую реакцию. Американский союз гражданских свобод написал в Твиттере, что запрет на TikTok нарушил бы права миллионов американцев, закрепленные в Первой поправке.

Многие эксперты, следящие за этим делом, скептически относятся к возможности такого повсеместного запрета. В их числе специалист Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Льюис:

«У властей в США существуют ограничения, не позволяющие действительно запретить приложение. Это бы нарушило Конституцию, если говорить о свободе слова. Было бы трудно запретить TikTok полностью. На самом деле, это, вероятно, невозможно. Вы можете сделать что-то, чтобы усложнить работу TikTok, затруднить продвижение рекламы или продажи, но закрыть доступ нельзя».

Министерство иностранных дел Китая во вторник раскритиковало эти решения и заявило, что западным правительствам бояться нечего.