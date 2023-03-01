Откуда есть пошёл COVID-19

С тех пор как три года назад началась пандемия COVID-19, её происхождение стало предметом научных и политических дискуссий.

В настоящее время существуют две основные теории:

вирус перешёл от животных к человеку, скорее всего, с рынка в Ухане в Китае; вирус распространился из Уханьского института вирусологии после несчастного случая.

В эту среду вторая теория получила большой резонанс после того, как директор ФБР Кристофер Рэй заявил в интервью Fox News, что COVID-19, «скорее всего», возник в «лаборатории, контролируемой китайским правительством».

В научном сообществе есть своё мнение по этому вопросу. Вирусологи говорят об «очень убедительных» данных, указывающие на животное или зоонозное происхождение инфекции.

В частности, они пришли к выводу, что коронавирус, скорее всего, перешёл от дикого животного в клетке к людям на рынке морепродуктов Хуанань еще в декабре 2019 г.

Какие ваши доказательства?

Одна из претензий со стороны ученых заключается в том, что они не могут взглянуть на доказательства, на которых ФБР основывает свои заявления об утечке из лаборатории, – рассказала глава кафедры вирусологии медицинского центра Erasmus в Роттердаме Марион Копманс:

«Проблема в том, что информацию не раскрывают. Поэтому очень сложно понять, как это соотносится с имеющимися информацией о зоонозном происхождении. Если появятся новые доказательства, которые нужно будет проанализировать, то затем, возможно, вы придете к другому выводу, это не проблема».

Проблема в том, что это не научная дискуссия, а политическая. Когда их смешивают, на мой взгляд, дискутировать становится очень сложно. Марион Копманс завкафедры вирусологии медцентра Erasmus в Роттердаме

По итогам совместного расследования Китая и Всемирной организации здравоохранения, проведенного в 2021 г., версия об утечке из лаборатории была названа «крайне маловероятной».

Однако это расследование подверглось критике и с тех пор ВОЗ призвала к новому расследованию. В заявлении, предоставленном The Cube по электронной почте, представитель ВОЗ отметил:

«Мы призываем Китай и научное сообщество провести необходимые проверки в этом направлении. Пока у нас не будет больше доказательств, все гипотезы остаются в силе».

Между тем, некоторые вирусологи, такие как Марион Копманс, опасаются, что заявление ФБР может привести к новой волне нападок на ученых:

«Это вызывает озабоченность. Мы видим, что это очень спорная тема, конечно, и поэтому я надеюсь, что они (ФБР) действительно будут вести себя очень ответственно и раскроют данные, чтобы их можно было проверить».

Но ученые также напоминают, что прийти к определенным выводам порой крайне сложно. Потребовалось 29 лет, чтобы определить источник лихорадки Эбола, и 26 лет, чтобы установить источник ВИЧ. Так что мы ещё долго, скорее всего, не получим окончательного ответа.