Роботы в Барселоне: стартапы представили разработки в сфере ИИ

Нужно исследовать местность и начертить её карту? Поможет Кейпер! Этот четвероногий робопес и другие роботы были представлены публике на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне.

"Мы говорим им, что делать. Но они могут работать и в одиночку. Цель как раз в том, чтобы они работали в одиночку, помогали людям в опасных местах, где есть токсичные или легковоспламеняющиеся вещества, куда отправить человека — опасно", — рассказывает директор и основательница Keybotic Ирене Гомес.

Искусственный интеллект — стал одной из самых горячо обсуждаемых тем на мероприятии для стартапов под названием Four Years From Now (4YFN), то есть "Через четыре года". В нем приняли участие более 700 компаний, которые меняют мир технологий.

По словам экспертов, 2023-й станет поворотным годом, так как именно сейчас усиленно развиваются, например, технологии распознавания изображений, а компьютеры учатся понимать человеческий язык.

Предприниматели замечают это и находят новые решения, пытаясь автоматизировать задачи, которые раньше выполнялись вручную.

"Здесь искусственный интеллект работает как чат-бот и задает пациенту лучший вопрос, чтобы быстрее перейти к странице с результатами", — говорит директор по развитию бизнеса Mediktor Пау Рокас, показывая медицинский прибор.

А это устройство умеет адаптировать свою траекторию движения, чтобы захватить определенный объект. На Всемирном мобильном конгрессе можно ощутить себя героем научно-фантастического фильма.

"С помощью моего селфи эта технология машинного обучения способна за 30 секунд определить состояние моего здоровья, сравнив его с 40 000 других пациентов, обнаружив признаки, незаметные для человеческого глаза, но не для искусственного интеллекта", — говорит корреспондент Euronews Марта Родригес.

Но могут ли машины думать самостоятельно? Способны ли они ставить под сомнение задачи, выполнять которые их обучили?

"Сделать людей лучше, получить про них больше информации — это несомненный плюс того, что может дать искусственный интеллект. Доверие — совсем другое дело. Мы обычно понимаем, когда взаимодействуем с машиной. Если я пользуюсь чатом, если я пользуюсь Amazon, если я пользуюсь подобными сервисами, я как человек знаю, что взаимодействую с машиной. Я думаю, что эволюция искусственного интеллекта произойдет тогда, как мы уже обсуждали сегодня на MWC, когда мы не будем понимать, взаимодействуем ли мы с машиной или нет. Это также поднимает огромные вопросы доверия", — отмечает вице-президент Ivanti Дэвид Шеперд.

Эксперты сходятся во мнении, что искусственный интеллект развивается не для того, чтобы стать лучше нас, а для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше, как этот робот, способный помогать пожилым людям.

"Многие спрашивают нас: "Если роботы окажутся в домах, то люди, которые выполняют эту работу, потеряют её, не так ли?". Мы не хотим никого заменять. Робот сегодня — это поддержка для семьи, для сиделки, для самого пожилого человека, который одинок. Это преимущества круглосуточного ухода, который, к сожалению, невозможен без таких персональных помощников", — говорит менеджер по продукту Somcare Group Saltò Нурия Паскуаль.