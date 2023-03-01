Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление о стратегическом партнерстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, находящийся с государственным визитом в Пекине, возложил венок на площади Тяньаньмэнь к Памятнику народным героям.

Главный союзник Кремля прибыл в Пекин после недавней публикации Китаем мирного плана для Украины. В нем содержится призыв к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров между Россией и Украиной. В документе также говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран.

На Западе не скрывали скептицизма относительно инициативы Китая. В Кремле заявили, что внимательно отнеслись к документу, отметив, что на сегодняшний день не видят предпосылок для выхода ситуации в мирное русло.

В ходе встречи с главой Китая Си Цзиньпином Лукашенко заявил, что Минск поддерживает инициативы Пекина в области международной безопасности. Президент Белоруссии и председатель КНР приняли заявление о всестороннем стратегическим партнерстве.