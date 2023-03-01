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Греция

Столкновение двух поездов в Греции: более 30 погибших

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 Euronews
Недалеко от города Лариса столкнулись пассажирский и грузовой составы
Недалеко от города Лариса столкнулись пассажирский и грузовой составы   -  Авторское право  Vaggelis Kousioras/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

По меньшей мере 36 человека погибли и более 60 получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции. 

Инцидент произошел поздней ночью недалеко от города Лариса в районе населенного пункта Темпе. Как сообщается, в пассажирском составе находилось около 350 человек. Поезд шел из Афин в Салоники. Товарный состав двигался в обратном направлении. 

В результате столкновения с рельсов сошли первые три вагона пассажирского поезда, начался пожар. Обстоятельства произошедшего, как и причина аварии, выясняются.

Из 85 пострадавших состояние 25 оценивается как тяжелое.

К месту происшествия направляется тяжелая техника для разбора груд искореженного металла. Для оказания помощи была привлечена армия.