Столкновение двух поездов в Греции: более 30 погибших

По меньшей мере 36 человека погибли и более 60 получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции.

Инцидент произошел поздней ночью недалеко от города Лариса в районе населенного пункта Темпе. Как сообщается, в пассажирском составе находилось около 350 человек. Поезд шел из Афин в Салоники. Товарный состав двигался в обратном направлении.

В результате столкновения с рельсов сошли первые три вагона пассажирского поезда, начался пожар. Обстоятельства произошедшего, как и причина аварии, выясняются.

Из 85 пострадавших состояние 25 оценивается как тяжелое.

К месту происшествия направляется тяжелая техника для разбора груд искореженного металла. Для оказания помощи была привлечена армия.