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Министры "Большой двадцатки" готовятся обсуждать российскую агрессию

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 Андрей Позняков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед встречей глав МИД стран "Большой двадцатки" в Нью-Дели
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед встречей глав МИД стран "Большой двадцатки" в Нью-Дели   -  Авторское право  Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Акции протеста сопровождают подготовку к совещанию министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Заседание, как ожидается, будет проходить в напряжённой обстановке. И не только из-за того, что подобные мероприятия традиционно становятся поводом для уличных выступлений по самым разным международным вопросам.

Уже известно, что одной из тем переговоров будет российское вторжение в Украину. Об этом говорил, в том числе, верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель:

«Наша позиция ясна и заключается в том, что война должна быть осуждена. Россия должна остановиться, она должна уйти. Пока этого не произойдет, мы будем и дальше одновременно поддерживать Украину и держать дверь открытой для любых подходов, которые могут привести к миру».

Британский МИД призывает партнёров действовать активно для смягчения глобальных последствий российской агрессии. Об ответственности Москвы заявил в преддверии министерской встречи и госсекретарь США Энтони Блинкен:

«Теперь мы все знаем простую истину. Что война могла бы закончиться завтра. Она могла бы закончиться и сегодня, если бы так решил президент Путин. Он её начал, он может её остановить. Всё очень просто. И мы никогда не должны забывать об этом. Нельзя упускать из виду, что есть агрессор и есть жертва».

Глава российского МИДа Сергей Лавров перед началом общих заседаний провёл ряд встреч, в частности, с индийским, турецким и бразильским коллегами. Он заявил, что Москва намерена бороться «с неоколониальными» подходами, к которым Лавров отнёс односторонние санкции и угрозы суверенным государствам на международном уровне.