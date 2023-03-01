Парламент Финляндии проголосовал за ускоренное вступление в НАТО

184 голоса «за», 7 «против» – парламентарии Финляндии почти единогласно одобрили законопроект об ускоренном вступлении страны в Североатлантический альянс. Это значит, что после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протокол о принятии новых союзников, президент сможет достаточно быстро подписать документ о членстве в организации и отправить его в Вашингтон, – поясняет AFP.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину вопрос об отказе от нейтралитета больше не вызывает крупных политических споров. Вступление в НАТО поддерживают все парламентские партии. Против выступила небольшая группа депутатов, которых относят к ультралефому и ультраправому флангам. Они, в частности, требовали гарантий, что на территории страны после вхождения в альянс не появится ядерного оружия.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе с Швецией прошлой весной. В июле на саммите альянса был подписан протокол, который с тех пор ратифицировали все страны НАТО, кроме Венгрии и Турции. Анкара выражала больше всего недовольства планами Швеции, требуя от Стокгольма разрешить ряд двусторонних противоречий, в частности, поддержать борьбу с курдскими организациями, которые турецкие власти считают террористическими.