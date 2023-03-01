Пекин возмущен заявлением ФБР о вероятной утчеки коронавируса из лаборатории Ухани

Пекин выразил крайнее недовольство после того, как ФБР воскресило теорию о том, что пандемия ковид-19 возникла в результате утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

В марте 2021 года ВОЗ пришла к заключению, что теория о лабораторном происхождении вируса была крайне маловероятной. По мнению Пекина, ее возрождение в настоящее время более чем подозрительно.

Мао Нин, официальный представитель МИД КНР:

"Китай решительно выступает против любых форм политических манипуляций в вопросе отслеживания происхождения коронавируса. Когда спецслужбы занимаются научной тематикой, они политизируют вопрос, касающийся источника коронавируса. Основываясь на лжи, обмане и плохой репутации американской разведки, мы можем сказать, что выводы, которые они делают, не вызывают доверия".

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй сообщил о том, что Вашингтон считает утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии. По словам Рэя, США никогда не исключали такой возможности.

Эпицентром пандемии разразившейся в декабре 2019 года стал город Ухань, где на рынке продавались дикие животные. Еще тогда ряд экспертов высказывали мнение о том, что центром распространения инфекции мог быть Уханьский институт вирусологии. Именно там, в одной из лабораторий коронавирус изучался на летучих мышах.