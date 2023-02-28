Лондон в восторге от нового соглашения с ЕС по Северной Ирландии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак с восторгом отозвался об итогах переговоров с Евросоюзом по Северной Ирландии. Ранее он объявил, что стороны смогли разрешить противоречия по вопросам торговых и таможенных правил пересечения границы в Ирландском море.

Я на седьмом небе от счастья после того, как нам удалось добиться прорыва в наших переговорах с ЕС. Мы пришли к новому Виндзорскому соглашению. Я считаю, это чрезвычайно позитивный шаг для Северной Ирландии. Это, как сказала сама председатель Еврокомиссии, исторический момент, который открывает для нас дорогу в будущее и позволяет разрешить некоторые сложности из прошлого. Риши Сунак премьер-министр Соединенного Королевства

Споры о статусе границы были главным препятствием для реализации торгового соглашения между ЕС и Великобританией после «брексита». Прошлым летом Лондон, вопреки протестам Брюсселя, объявил об изменении условий перевозки товаров в Северную Ирландию.

Британское правительство выступает против создания внутренних границ между частями Королевства, ЕС настаивает на защите Таможенного союза, в составе которого осталась Северная Ирландия. Проект нового соглашения предусматривает возможность применения к разным товарам в автономии как британских, так и европейских правил.