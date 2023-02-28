Россия обвиняет Украину в атаке дронов на инфраструктуру Краснодарского края и Адыгеи

Минобороны России заявляет, что Украина в ночь на 28 февраля предприняла попытку атаковать при помощи беспилотников объекты гражданской инфраструктуры Краснодарского края и Республики Адыгея.

Как сообщает ведомство, "подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены". В Москве подчеркнули, что оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.

"Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", — утверждает Минобороны РФ.