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мир

Парламент Финляндии окончательно одобрил вступление страны в НАТО

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 Андрей Позняков
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в Хельсинки 28 февраля 2023
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в Хельсинки 28 февраля 2023   -  Авторское право  Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP

Финляндия сделала ещё один шаг в сторону НАТО. Парламент поддержал проект закона о членстве в альянсе, таким образом страна завершает выполнение всех необходимых с её стороны формальностей.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре ещё прошлой весной, протокол об их членстве был подписан спустя два месяца, но до сих пор документ не прошёл ратификацию в Турции и Венгрии.

Мы хотели бы уже сейчас быть членами НАТО. Финляндия и Швеция соответствуют всем критериям, как уже было сказано, а мы всё ещё ждем. И конечно, это противоречит политике открытых дверей НАТО, а также вредит авторитету НАТО, ведь мы выполняем все поставленные условия.
Санна Марин
премьер-министр Финляндии

В Хельсинки прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Отвечая на вопросы, он вновь заявил о перспективах полноценного членства Украины в альянсе:

«__Союзники по НАТО пришли к согласию в том, что Украина станет членом нашего альянса, но в долгосрочной перспективе. Сейчас главный вопрос в том, чтобы Украина выстояла как суверенное независимое государство, и поэтому мы должны поддерживать Украину».

Вторжение России в Украину стало одним из факторов, повлиявших на заявку о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Венгрия в принципе одобрила расширение альянса, хотя соответствующий протокол ещё не ратифицирован.

Турция предъявляет ряд требований к Швеции, в частности, речь идёт о поддержке в борьбе с курдскими организациями.