"Североирландский протокол" должны утвердить консерваторы и юнионисты

"Североирландский протокол" должны утвердить консерваторы и юнионистыКомментарии
После согласования последних остававшихся камнем преткновения положений "североирландского протокола" с главой Еврокомиссии, британскому премьеру предстоит утвердить сделку в его Консервативной партии и среди её североирландских союзников. В понедельник в Палате общин состоялись дебаты по принятому документу.
Как подчеркнул Риши Сунак, новые правила устраняют проверки и бумажную волокиту для подавляющего большинства товаров, ввозимых в Северную Ирландию. Проверяться будут лишь те, что предназначены для дальнейшего путешествия в Ирландию, государство Евросоюза.
Лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) Джеффри Дональдсон, сказал, что его партия изучит детали сделки прежде, чем ответить.
Отвечая лидеру юнионистов, британский премьер подчеркнул, что законодатели Северной Ирландии смогут блокировать любые изменения в европейских законах в области товарооборота, используя чрезвычайный механизм, названный "Стормонтским тормозом" по имени дома, где находится Ассамблея автономии.
Поддержка DUP имеет ключевое значение для восстановления разделения власти в Северной Ирландии, отмечают наблюдатели, поскольку юнионисты до сих пор бойкотировали автономное правительство в связи с североирландским протоколом.
Ещё одна ключевая партия Шинн Фейн призвала как можно скорее положить этому конец.
В ходе дебатов в Палате общин лидер оппозиционных лейбористов Кейр Стармер заявил, что его партия поддержит сделку.
Северная Ирландия - единственная часть Великобритании, имеющая общую границу с государством-членом Евросоюза, Республикой Ирландия. При выходе из ЕС Великобритании стороны согласились оставить ирландскую границу свободной от таможенных постов и других проверок, поскольку открытая граница - ключевой элемент мирного процесса в автономии.
Проводившиеся на практике проверки некоторых товаров, поступающих в Северную Ирландию из остальной части Великобритании, возмутили юнионистов в Белфасте, которые начали бойкот регионального правительства в Белфасте и чуть было не пошатнули мирный процесс в Северной Ирландии, длившийся десятилетия.