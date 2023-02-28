"Североирландский протокол" должны утвердить консерваторы и юнионисты

После согласования последних остававшихся камнем преткновения положений "североирландского протокола" с главой Еврокомиссии, британскому премьеру предстоит утвердить сделку в его Консервативной партии и среди её североирландских союзников. В понедельник в Палате общин состоялись дебаты по принятому документу.

После нескольких недель переговоров мы совершили решающий прорыв. Подписанное в Виндзоре рамочное соглашение обеспечивает свободную торговлю на территории всего Соединённого Королевства. Оно защищает место Северной Ирландии в нашем союзе и гарантирует суверенитет народу Северной Ирландии Риши Сунак премьер-министр Великобритании

Как подчеркнул Риши Сунак, новые правила устраняют проверки и бумажную волокиту для подавляющего большинства товаров, ввозимых в Северную Ирландию. Проверяться будут лишь те, что предназначены для дальнейшего путешествия в Ирландию, государство Евросоюза.

Лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) Джеффри Дональдсон, сказал, что его партия изучит детали сделки прежде, чем ответить.

В целом, очевидно, что в ряде областей достигнут значительный прогресс. В то же время остаются ключевые вопросы, вызывающие у нас беспокойство. Например, невозможно скрыть тот факт, что в некоторых секторах экономики Северной Ирландии законы ЕС по-прежнему применимы в нашей части Соединённого Королевства Джеффри Дональдсон лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP)

Отвечая лидеру юнионистов, британский премьер подчеркнул, что законодатели Северной Ирландии смогут блокировать любые изменения в европейских законах в области товарооборота, используя чрезвычайный механизм, названный "Стормонтским тормозом" по имени дома, где находится Ассамблея автономии.

Поддержка DUP имеет ключевое значение для восстановления разделения власти в Северной Ирландии, отмечают наблюдатели, поскольку юнионисты до сих пор бойкотировали автономное правительство в связи с североирландским протоколом.

Ещё одна ключевая партия Шинн Фейн призвала как можно скорее положить этому конец.

То, о чём я последовательно говорила на протяжении всех дебатов по Brexit, это то, что люди здесь оставались в подвешенном состоянии. Я надеюсь, что сегодня, поскольку мы подошли к концу переговоров, сделка будет заключена и наступит определенность Мишель О'Нил вице-президент Шинн Фейн

В ходе дебатов в Палате общин лидер оппозиционных лейбористов Кейр Стармер заявил, что его партия поддержит сделку.

Северная Ирландия - единственная часть Великобритании, имеющая общую границу с государством-членом Евросоюза, Республикой Ирландия. При выходе из ЕС Великобритании стороны согласились оставить ирландскую границу свободной от таможенных постов и других проверок, поскольку открытая граница - ключевой элемент мирного процесса в автономии.

Проводившиеся на практике проверки некоторых товаров, поступающих в Северную Ирландию из остальной части Великобритании, возмутили юнионистов в Белфасте, которые начали бойкот регионального правительства в Белфасте и чуть было не пошатнули мирный процесс в Северной Ирландии, длившийся десятилетия.