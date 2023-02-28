Сербия и Косово согласились с планом нормализации отношений

Сербия и Косово согласились следовать плану о нормализации отношений, который был предложен Евросоюзом. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который вёл долгие и непростые переговоры. По его словам, текст уже не подлежит обсуждению, вопрос лишь в сроках реализации.

Тем не менее претензии у обеих сторон остались. Так, в Косове негативно восприняли пункт об объединении сербских муниципалитетов.

Фатмир Шехоли, Институт изучения межэтнических отношений:

«До конца года нам не удастся реализовать соглашение целиком. На севере Косова должны пройти выборы после отставки нынешних сербских мэров. Это главное условие создания Ассоциации сербских муниципалитетов. Без этого такая ассоциация невозможна».

В Сербии, в свою очередь, выступили против пункта о том, что Косово может свободно вступать в любые международные организации, включая и ООН. По мнению Белграда, это означало бы фактический суверенитет частично признанной республики. А о признании Приштины в Белграде пока речь не идёт.

Йована Радославлевич, НПО New Social Initiative:

«Сейчас можно свободно интерпертировать текст соглашения. Главный вопрос в том, как жители и Косова, и Сербии воспримут предложенный текст».

Пока речь идёт именно о нормализации отношений, например, взаимном признании номерных знаков, конфликт вокруг которых ранее чуть не привёл к боевым действиям.

В Брюсселе не скрывают, что хотели бы добиться от Белграда признания косовского суверенитета. Переговоры при посредничестве ЕС должны возобновиться в середине марта.