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Швеция

Энергетическому переходу в Евросоюзе нужны "значительные инвестиции"

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 Euronews
Министр инфраструктуры Швеции Андреас Карлсон, министр энергетики Эбба Буш, госсекретарь ФРГ по эк.вопросам Свен Гигольд, госсекретарь по цифр.технологиям ФРГ Михаэль Теурер
Министр инфраструктуры Швеции Андреас Карлсон, министр энергетики Эбба Буш, госсекретарь ФРГ по эк.вопросам Свен Гигольд, госсекретарь по цифр.технологиям ФРГ Михаэль Теурер   -  Авторское право  Claudio Bresciani/Claudio Bresciani/TT

Для реализации планов ЕС по использованию возобновляемых источников энергии потребуются огромные инвестиции. Такую мысль высказывают министры энергетики стран блока на двухдневной встрече в Стокгольме.

Среди других тем — безопасность поставок и предстоящая реформа рынка электроэнергии.

На пресс-конференции по итогам первого дня выступающие отметили необходимость увеличения количества электроэнергии от всех источников, не использующих ископаемое топливо, а также важность развития соответствующей инфраструктуры, такой как станции подзарядки.

Эбба Буш, министр энергетики и заместитель премьер-министра Швеции:

— Многие министры подчеркнули, что для обеспечения конкурентоспособности промышленности необходимо больше дешевой электроэнергии без использования ископаемого топлива. Что касается электромобилей, устойчивого биотоплива и электротоплива, мы, кажется, согласны с тем, что нам нужны все решения, и пусть рыночные механизмы разработают наиболее экономически эффективные альтернативы.

Адина Вэлян, еврокомиссар по транспорту:

— В заключение позвольте мне напомнить всем, что нам потребуются значительные инвестиции, чтобы перейти от амбиций к реальности. Наша оценка, проведенная до принятия "зеленого пакта", показала, что потребности в инвестициях в транспорт и инфраструктуру, необходимые для низкоуглеродной мобильности, составляют около 130 миллиардов евро в год.

Кроме того на саммите поднимут и другие вопросы.

К примеру, Франция ищет альянс для продвижения ядерной энергетики как экологически чистой.

Также есть предложение реформировать рынок электроэнергии, чтобы оградить счета потребителей от краткосрочных скачков цен.