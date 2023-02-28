Энергетическому переходу в Евросоюзе нужны "значительные инвестиции"

Для реализации планов ЕС по использованию возобновляемых источников энергии потребуются огромные инвестиции. Такую мысль высказывают министры энергетики стран блока на двухдневной встрече в Стокгольме.

Среди других тем — безопасность поставок и предстоящая реформа рынка электроэнергии.

На пресс-конференции по итогам первого дня выступающие отметили необходимость увеличения количества электроэнергии от всех источников, не использующих ископаемое топливо, а также важность развития соответствующей инфраструктуры, такой как станции подзарядки.

Эбба Буш, министр энергетики и заместитель премьер-министра Швеции:

— Многие министры подчеркнули, что для обеспечения конкурентоспособности промышленности необходимо больше дешевой электроэнергии без использования ископаемого топлива. Что касается электромобилей, устойчивого биотоплива и электротоплива, мы, кажется, согласны с тем, что нам нужны все решения, и пусть рыночные механизмы разработают наиболее экономически эффективные альтернативы.

Адина Вэлян, еврокомиссар по транспорту:

— В заключение позвольте мне напомнить всем, что нам потребуются значительные инвестиции, чтобы перейти от амбиций к реальности. Наша оценка, проведенная до принятия "зеленого пакта", показала, что потребности в инвестициях в транспорт и инфраструктуру, необходимые для низкоуглеродной мобильности, составляют около 130 миллиардов евро в год.

Кроме того на саммите поднимут и другие вопросы.

К примеру, Франция ищет альянс для продвижения ядерной энергетики как экологически чистой.

Также есть предложение реформировать рынок электроэнергии, чтобы оградить счета потребителей от краткосрочных скачков цен.