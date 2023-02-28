Где в Европе разрешены браки с несовершеннолетними?

В Англии и Уэльсе минимальный возраст вступления в брак на законодательном уровне повышен с 16 до 18 лет. Закон получил королевскую санкцию в апреле прошлого года. 27 февраля он вступил в силу.

Цель принятых поправок - лучше защитить детей от эксплуатации и пагубного воздействия принудительных и ранних браков. Это означает, что 16- и 17-летним детям больше не разрешат вступать в брак или гражданское партнерство ни при каких обстоятельствах, даже при согласии родителей.

Депутат британского парламента Полин Лэтом, ранее представившая законопроект, заявила: "Это знаменательный день для активистов, которые более 5 лет неустанно работали над запретом детских браков в этой стране. С помощью этого закона мы защитим миллионы мальчиков и девочек в ближайшие годы от этого бедствия".

За организацию детских браков в Англии и Уэльсе предусмотрена уголовная ответственность - до семи лет лишения свободы.

"Девочки, а не невесты"

Детский брак, согласно определению ЮНИСЕФ, — официально заключенный брак или неофициальный союз с лицом, не достигшим 18 лет. Возраст 18 лет широко признан как возраст, в котором человек становится взрослым и получает полные гражданские права.

Ранние и принудительные браки, указывают в ООН, причиняют непоправимый вред: - Дети сталкиваются с повышенной возможностью подвергнуться домашнему насилию - выбывают из школы, что ведет к потере автономии и ограничению карьерных возможностей - ранняя беременность для девочек повышает риск материнской и младенческой смертности - вырастает вероятность заражения инфекционными заболеваниями, передающимися половым путем - у детей появляется чувство беспокойства, возникающее в результате изоляции от семьи, друзей и общественной жизни

"Ранний брак - синоним рабства"

Ни одна девочка не должна принуждаться к замужеству – так считают эксперты ООН. Они указывают, что браки несовершеннолетних нарушают права детей и должны быть признаны одной из форм рабства. Девочки, которых насильно выдают замуж, становятся прислугой, сексуальными рабынями, страдают от нарушений своих прав на образование, здоровье, свободу от физического и психологического насилия.

Детские браки: ситуация в мире Euronews

Более 650 млн девочек вступают в брак до своего 18-летия. Другими словами, 1 из 5 молодых женщин в мире. 1 из 25 мальчиков женится до 18 лет. Большинство детских браков заключаются в возрасте от 16 до 17 лет, но 5% девочек выходят замуж до 15 лет.

Хотя принудительные детские браки по-прежнему более распространены в странах с низким уровнем жизни и низкими доходами, они встречаются и в развитых странах.

Минимальный возраст вступления в брак в странах ЕС

Во всех государствах-членах ЕС минимальный возраст вступления в брак совпадает с возрастом совершеннолетия и установлен на уровне 18 лет. Однако большинство национальных законодательств предусматривает возможность вступления в брак до достижения совершеннолетия с согласия родителей и/или судебного или административного органа. Только в Дании, Германии, Нидерландах и Швеции не существует возможности вступить в брак до 18 лет. Законодательство Польши проводит различие между мужчинами и женщинами – женщина может подать заявление о вступлении в брак в 16 лет, однако для мужчин такого исключения нет.

А как насчет стран-кандидатов в ЕС?

СЕРБИЯ

В соответствии с сербским законодательством в брак может вступать лицо, достигшее совершеннолетия (18 лет). В исключительных случаях по решению суда разрешается вступление в брак лиц, достигших 16-летнего или 17-летнего возраста. Брак лиц моложе 16 лет невозможен и незаконен.

В 2020 году в Сербии поженились 47 несовершеннолетних. В 2020 году полиция выявила 191 случай нелегального союза детей. Из них 11 мальчиков и 180 девочек, 134 из них были в возрасте 16 или 17 лет.

АЛБАНИЯ

В соответствии с Семейным кодексом Албании, брак может заключаться между мужчиной и женщиной в возрасте 18 лет и старше. Суд по месту заключения брака может при наличии достаточных оснований разрешить вступление в брак до достижения этого возраста. В этом исключении не указывается минимальный возраст вступления в брак. Албания взяла на себя обязательство искоренить детские, ранние и принудительные браки к 2030 году.

УКРАИНА

В Украине принуждение женщины и мужчины к браку не допускается. Для того чтобы вступить в брак двум влюбленным, необходимо достичь 18-летнего возраста, подготовить документы и не иметь родственных связей между собой. На основании решения суда допускается регистрация брака в Украине с лицом, достигшим 16 лет при наличии особых причин.

Не допускается регистрация союза, согласие на который дано под влиянием третьих лиц.

МОЛДАВИЯ

Согласно молдавскому Кодексу о браке минимальный возраст вступления в брак составляет 18 лет. Однако лица могут вступать в брак в возрасте 16 лет с согласия местного органа опеки/попечительства и с согласия родителей.

ГРУЗИЯ

Для вступления в брак Вы должны быть не моложе 18 лет, находиться в здравом уме и не иметь живого супруга от предыдущего не расторгнутого брака. Свидетельство о браке может быть выдано и 17-летним юношам и девушкам при соблюдении определенных условий. Брак несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста, допускается с предварительного письменного согласия родителей или опекуна. А брак совершеннолетнего инвалида - с предварительного письменного согласия опекуна.

Чтобы законы эффективно меняли ситуацию с детскими браками, указывают правозащитники и эксперты ООН, необходимо обеспечить широкое информирование населения об изменениях в законодательстве и их эффективное внедрение.

В ООН поставили цель свести количество детских браков до нуля к 2030 году

По данным исследований, проведенным Фондом ОО́Н в области народонаселения, прекращение детских браков, позволяющее девочкам завершить свое образование, отложить материнство, найти оплачиваемую работу и реализовать свой потенциал, может принести миллиарды долларов доходов и производительности.