Жертвы и погромы на Западном берегу реки Иордан

Жертвы и погромы на Западном берегу реки ИорданКомментарии
Euronews
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В Газе и на Западном берегу реки Иордан начались ответные протесты и поджоги.
Поздно вечером в воскресенье палестинская молодежь жгла шины и бросала светошумовые гранаты во время акции протеста у границы с Израилем.
Несколькими часами ранее большая группа израильских поселенцев устроила погром в палестинском городе Хауара. Причиной этому стало убийство двух израильтян неизвестным стрелком.
В результате погромов погиб один человек, несколько пострадали, были сожжены десятки домов и автомобилей. Несколько семей пришлось эвакуировать.