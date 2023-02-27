Военные преступления в Украине — в центре внимания заседания Совета ООН по правам человека

Военные преступления против украинского народа будут в центре внимания 52-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве на этой неделе.

В связи с гибелью тысяч мирных жителей и перемещением миллионов украинцев, международный орган проводит расширенное заседание, которое продлится до четверга.

Тон дискуссии задал Генеральный секретарь ООН:

Антониу Гутерриш, генсек ООН:

— Российское вторжение в Украину вызвало самые многочисленные нарушения прав человека, которые происходят сегодня. Оно привело к повсеместным смертям, разрушениям и перемещению населения. Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру привели к многочисленным жертвам и ужасным страданиям.

Совет по правам человека собирается после того, как в первую годовщину войны Генеральная Ассамблея ООН призвала к немедленному выводу российских войск из Украины.

Рост напряженности ожидается в четверг — на форуме выступит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сама сессия продлится до 4 апреля и станет самой продолжительной с момента образования СПЧ в 2006 году.