Турция возобновляет переговоры со Швецией и Финляндией 9 марта

Турция объявила о возобновлении переговоров со Швецией и Финляндией 9 марта. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу уточнил в понедельник, по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сийяртом, что встреча может состояться в Брюсселе, где базируется Атлантический альянс.

Позиция Турции предельно ясна. Мы всегда говорили: терроризм - одна из двух угроз для НАТО. Думаю, что наши опасения по поводу терроризма должны быть сняты двумя странами-кандидатами. В Швеции до сих пор продолжаются подобные действия: это преступление на почве ненависти, преступление против человечности. Независимо от религии, эти действия неприемлемы. Как международное сообщество, мы должны бороться с ними. Мы не можем сказать "да" членству Швеции в НАТО, не видя шагов в этом направлении Мевлют Чавушоглу министр иностранных дел Турции

Турция в конце января отложила трёхстороннюю встречу, запланированную на февраль, после антитурецких и антиисламских демонстраций. Решение шведских властей разрешить демонстрацию у посольства Турции в Стокгольме, во время которой был сожжен Коран, вызвало гнев Анкары.

Во время визита в турецкую столицу в середине февраля генеральный секретарь НАТО призвал к "немедленной" интеграции Финляндии и Швеции, чьи заявки на вступление в альянс были заблокированы Анкарой с мая прошлого года.

Турция обвиняет Швецию, среди прочего, в укрывательстве курдских боевиков и сторонников, которых называет "террористами", в частности, членов Рабочей партии Курдистана.

В начале февраля президент Турции предположил, что парламент его страны мог бы ратифицировать вступление Финляндии без Швеции.

Немного истории

Лидеры 30 стран-членов НАТО приняли решение пригласить Стокгольм и Хельсинки присоединиться к альянсу на саммите в Мадриде в июне 2022 года. Все государства-члены подписали протоколы о присоединении, 28 ратифицировали их. Лишь Турция и Венгрия не ратифицировали соглашения; венгерский парламент должен проголосовать по ним в начале марта.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Финляндия и Швеция подали совместную заявку на вступление в Атлантический альянс, отказавшись от десятилетий военного нейтралитета.