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Иран

Иранская валюта упала до рекордного минимума

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 Euronews
Курс иранской валюты опустился до 600 тысяч риалов за доллар
Курс иранской валюты опустился до 600 тысяч риалов за доллар   -  Авторское право  Vahid Salemi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Иранская валюта упала до рекордного минимума, впервые опустившись до отметки 600 000 риалов за доллар.

Среди основных причин - последствия масштабных антиправительственных протестов и срыва ядерной сделки 2015 года, а также перспектива ужесточения международных санкций из-за оказания помощи России в войне с Украиной.

В последние дни иранцы выстраиваются в длинные очереди перед обменными пунктами в надежде приобрести все более дефицитные доллары.

За последний год иранская валюта потеряла более половины своей стоимости. Инфляция в стране в январе составила 53,4%.