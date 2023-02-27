Буча: жизнь после освобождения

На улицах Бучи, получившей мировую известность после убийств мирных жителей во время российской оккупации, полным ходом идут восстановительные работы. Этот город в Киевской области теперь принимает беженцев из других регионов Украины, охваченных войной.

Для нескольких десятков прибывших с востока страны здесь построили временное убежище. Еду и продукты первой необходимости привозят гуманитарные организации.

Координатор общины Татьяна Матюшенко борется за спасение украинских политических узников и военнопленных, оказавшихся в заключении на занятых Россией территориях. Среди них – её муж:

«Мой дом оккупирован с 2014 г. В 2017 за то, что мы остались украинцами на оккупированной территории, мой муж был похищен и уже находится в плену шестой год.

Мой муж прошел концлагерь. Это изоляция, где он пробыл 10 месяцев. Его подвергали просто нечеловеческим пыткам и последствия этих пыток – ухудшение состояния здоровья: у него переломаны ребра, спаленные все кишки от пыток током. То есть он сейчас в крайне критическом состоянии.

Медицинская помощь не оказывается, препараты не даются. Есть люди, которые лежат, под себя ходят, ребята за ними ухаживают. То есть они не передвигаются по 75 лет, есть женщины в тяжелом состоянии. И Российская Федерация блокирует освобождение таких людей.

_Мы хотим, чтобы вообще нам помог весь мир подключить все возможные СМИ, которые начали бы кричать об этих вопиющих нарушениях Женевской конвенции.__Это хуже фашизма, то, что происходит сейчас в XXI веке в центре Европы_».

Совет Европы выражал озабоченность условиями содержания граждан Украины, оказавшихся в заключении в России и Крыму. Правозащитники ставят эти вопросы теперь в один ряд с военными преступлениями, совершёнными российскими военными с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В апреле прошлого года в Украине было зафиксировано около 10 000 военных преступлений против мирного населения. Спустя менее года свыше 65 000 случаев стали основанием для расследования.