Выборы в Нигерии: стрельба, погром и споры о публикации результатов голосования

В Нигерии возобновлена публикация результатов голосования на всеобщих выборах. Центризбирком в воскресенье успел раскрыть только данные по одному штату, после чего публикация была приостановлена, по официальным данным, из-за технических проблем.

Сторонники оппозиции заявляют о фальсификациях, нарушениях и насилии на избирательных участках. В крупнейшем городе Африки Лагос, как передаёт AP, участок разгромили вооружённые люди:

— Мы как раз пришли, чтобы проголосовать, и увидели их. Они вышли из машины, стали стрелять в воздух. Мы все побежали, некоторые люди упали. Я был среди тех, кто упал там. Я упал тогда. Возникло что-то вроде давки. Так я получил травму.

— Неужели вы не видите, что творится? Вы это видите? Они хотят сделать так, чтобы другие не могли проголосовать. Это несправедливо, это безумие, это не цивилизованно. Это то, что называется преступлением и коррупцией высшей степени, когда лишают избирательных прав абсолютное большинство людей. Это нехорошо, этого нельзя допускать ни в одном цивилизованном обществе.

— Мне очень больно, если честно, я так разочарован. Никто из нас даже не представлял, что может произойти подобное. Так что теперь мы даже не можем больше голосовать. Где полиция? Скоро приедет полиция, но постового, который был здесь, не видно.

В Нигерии проходят одновременно президентские, парламентские и губернаторские выборы. По итогам голосования должен быть объявлен преемник действующего главы государства Мохаммаду Бухари, которые покидает свой пост после двух сроков.