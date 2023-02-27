В Мехико прошла многотысячная акция протеста против реформы избирательной системы

Десятки тысяч людей заполнили в воскресенье главную площадь Мехико, чтобы выразить протест против реформы избирательного законодательства, которая, по их мнению, угрожает демократии.

Участники демонстрации были одеты в основном в белую и розовую одежду - цвета Национального избирательного института. Основной лозунг протестной акции — "Не трогайте мой голос!".

Реформа, предложенная президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, была принята на прошлой неделе. Она предусматривает сокращение зарплат и финансирования окружных избирательных комиссий. Около 300 из них и вовсе решили ликвидировать.

В правительстве считают, что это позволит сэкономить около 190 миллионов долларов. Однако оппозиция заявляет, что это угроза для прозрачных и честных всеобщих выборов, которые состоятся в июне следующего года.