В Италии ищут десятки пропавших без вести после крушения катера с мигрантами

У берегов Калабрии идут поиски жертв крушения катера, перевозившего мигрантов. Побережье патрулируют усиленные наряды итальянской полиции.

По разным оценкам, на борту находились от 150 до 250 пассажиров. В первый день операции удалось обнаружить 80 выживших. Подтверждена гибель 59 человек, среди них много детей. По словам представителей «Красного Креста», на берегу находили погибшими целые семьи.

Перегруженное деревянное судно налетело на скалы у берегов Италии во время шторма. Согласно официальным данным, оно перевозило нелегальных мигрантов из Турции. По делу о торговле людьми задержан один из выживших, которого опознали как организатора плавания, – сообщают в полиции:

«В ходе патрулирования с участием карабинеров был идентифицирован предполагаемый контрабандист. В настоящее время идёт расследование для установления ответственности трех других предполагаемых контрабандистов, также граждан Турции, которые в настоящее время находятся в бегах, их поиски продолжаются».

Выражая глубокую скорбь в связи с гибелью людей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об ответственности контрабандистов, которые, цитата, "получают деньги за жизни мужчин, женщин и детей, покупающих билеты с ложными обещаниями безопасного путешествия".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала удвоить усилия для реализации Пакта по миграции, который должен упорядочить приём беженцев и ускорить возвращение на родину тех, кто не имеет права на убежище.

По оценкам правозащитников, при попытке попасть в Европу в Средиземном море с 2014 г. погибли или пропали без вести более 20 тыс. мигрантов.