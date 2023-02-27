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мир

Украинцы в Италии и Испании организовали акции в годовщину вторжения РФ

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 Euronews
Участники акции в поддрежку Украины, Рим, 26 февраля 2023 г.
Участники акции в поддрежку Украины, Рим, 26 февраля 2023 г.   -  Авторское право  Кадр из видео AP

В Европе все выходные проходили акции в поддержку Украины и против российской агрессии, приуроченные к годовщине вторжения и принятому в субботу 10-му пакету санкций Евросоюза против Москвы.

В центре Рима собралисьнесколько сотен человек с государственными флагами Украины и плакатами с требованием прекратить войну. Украинские манифестанты разыграли перформенс: одетый в чёрное с маской Путина и символом Z на спине мужчина размахивал косой, другие участники изображали жертв бомбардировки, посреди площади дымилась сигнальная ракета.

Украина не принадлежит русским и никогда не будет принадлежать. Украинцы, даже замороженные заживо, восстанут. Сегодня даже дети знают, что их бомбят не американцы, а русские
Ульяна Кинаш
украинка, участница акции протеста
Сильнее всего наших сердцах - сопротивление, потому что украинцы - пацифистский народ. Мы хотим быть свободными, жить с нашей идеей свободы. Если кто не знает, мы уже 400 лет боремся против агрессора-России
Яку Бовский
украинец, манифестант

В Мадриде манифестацию организовали украинские ассоциации и школы. Несколько сотен человек собрались на Пласа-де-Колон, а затем - после митинга - прошли маршем до площади Сибелес.  

Собравшиеся почтили память украинских военных, погибших, защищая родину. Они поддержали новые меры Евросоюза, направленные против российских чиновников и организаций, обвиняемых в поддержке войны, распространении пропаганды и поставке беспилотников.