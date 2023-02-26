Переговоры между Лондоном и Брюсселем по таможенному контролю в Северной Ирландии близки к завершению, заявил в субботу ирландский премьер-министр Лео Варадкар. Результаты должны быть объявлены "в ближайшие несколько дней", подтвердили в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Я думаю, что переговоры по реформированию протокола приближаются к завершению. Конечно, сделка еще не заключена, но думаю, что это не за горами. Я хотел бы поблагодарить правительство Великобритании, Еврокомиссию и североирландские партии за тот уровень взаимодействия, которого они достигли за последние месяцы, чтобы приблизить этот момент. Призываю всех приложить максимум усилий, чтобы прийти к соглашению, ведь выгода от него огромна Лео Варадкар премьер-министр Ирландии

Протокол по Северной Ирландии остаётся камнем преткновения между Лондоном и Брюсселем, спустя три года после Brexit.

Согласованный одновременно с договором по Brexit, документ сохраняет Северную Ирландию, имеющую единственную сухопутную границу Великобритании с ЕС, на европейском едином рынке. При этом он предусматривает таможенный контроль между Северной Ирландией и остальной частью Соединённого королевства.

Текст направлен как на сохранение мирного соглашения 1998 года, которое положило конец трём десятилетиям кровавого противостояния на острове, т.к. избегает возвращения жёсткой таможенной границы между Республикой Ирландия (членом ЕС) и британской провинцией, так и на защиту целостности европейского единого рынка.

Однако Великобритания решила законодательно отменить в одностороннем порядке таможенные положения текста - casus belli для ЕС, что привело к началу новых переговоров в 2022 году. Лондон просит ЕС ослабить таможенный контроль между Северной Ирландией и остальной Великобританией, в чем североирландские юнионисты видят угрозу статусу своей провинции в составе страны.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна была посетить Великобританию в субботу и встретиться с королем Карлом III в Виндзорском замке, но поездку отменили, сообщили источники в британском правительстве.