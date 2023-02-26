Не менее 40 мигрантов погибли в море на юге Италии

По меньшей мере 43 мигранта, включая новорождённого ребенка, погибли в воскресенье у берегов Италии. Их лодка затонула на рассвете недалеко от южного города Кротоне, сообщила береговая охрана.

По её данным, на судне находились около 120 человек, оно разбилось о скалы в нескольких метрах от берега. Другие источники сообщают, что на борту находились до 200 человек.

"Калабрия скорбит об этой ужасной трагедии", заявил Роберто Оккьюто, глава региона. Он не исключает, что десятки пассажиров судна пропали без вести.

58 человек удалось спасти, их разместили в приёмном центре.

"Преступно спускать в море 20-метровую лодку с десятками людей на борту при плохом прогнозе погоды", - заявила премьер-министр Джорджа Мелони, пообещав "предотвращать подобные отплытия".

Этот год в Италии бьёт все рекорды: по данным МВД, только с начала января в страну прибыли 14000 нелегалов.