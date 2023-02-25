Зеленский: "Насколько я знаю, Китай уважает территориальную целостность"Комментарии
Президент Украины намерен встретиться с председателем Компартии Китая и обсудить предложения Пекина по мирному урегулированию. Об этом Владимир Зеленский заявил в пятницу на пресс-конференции, приуроченной к годовщине российского вторжения.
В пятницу руководство КНР обнародовало документ из 12 пунктов, в котором призвало Россию и Украину к мирным переговорам и отвергло любое применение ядерного оружия, год спустя после вторжения РФ. Документ под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" опубликован на сайте министерства иностранных дел.
В Москве в ответ заявили, что "ценят" усилия Пекина, настаивая при этом на необходимости признать российскую аннексию четырех украинских регионов.
Президент США Джо Байден заявил телеканалу ABC, что не видит в плане ничего, "что было бы выгодно кому-либо, кроме России".