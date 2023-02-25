Снос разрушенных домов и аресты подозреваемых

В Турции проводится расследование в отношении более чем 600 подозреваемых по делу о массовом обрушении зданий в результате землетрясений 6 февраля.

В субботу силы безопасности задержали мэра города Нурдагы провинции Газиантеп Оккеша Кавака. Вместе с ним по делу проходит Юнус Кая, владелец компании-застройщика CCK Construction, которая была задействована в строительстве обрушившихся в городе домов.

Город Нурдагы считается самым пострадавшим населенным пунктом. Большинство домов либо разрушены, либо находятся в аварийном состоянии. Ранее турецкие власти заявили о намерениях полностью его снести и отстроить заново.

Министр Юстиции Бекир Боздаг сообщил, что более 180 подозреваемых уже арестованы и ожидают суда.

В стране разрушены либо серьезны повреждены 173 тысячи зданий и подлежат сносу. Проведена инспекция 1,3 млн строений.

Эксперты говорят, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и методов и зачастую не соответствовали госстандартам.

Около двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

В пострадавших от удара стихии районах не прекращаются работы по расчистке завалов.

Жители Диярбакыра рассказывают:

"Все важные и ценные вещи люди остались в их домах. У каждого в доме остались ценные вещи. Власти не разрешили нам пока достать оттуда даже иголку".

"В нашем доме остались вещи и предметы быта на сумму до 600 тысяч лир (около 30 тысяч евро)".

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

Число жертв в Турции и Сирии превысило 50 тысяч человек.