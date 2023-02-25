Берлин: "Кафе Moskau" переименовали в "Кафе Кyiv"

Знаменитое берлинское "Кафе Moskau" - в годовщину войны в Украине - временно переименовано в "Кафе Кyiv".

Новое название будет красоваться на фасаде до понедельника 27 февраля, когда в течение всего дня в здании пройдут семинары и дискуссии, посвящённые происходящему в Украине. "Мы хотим послать мощный сигнал о нашей солидарности с украинским народом и его борьбой за свободу, - заявила Кристин Веземанн, руководитель отдела стратегии и планирования организовавшего мероприятие Фонда Конрада Аденауэра. - Мы хотим говорить с украинцами, а не только о них".

Здание "Кафе Moskau" было построено в 60-е годы. После объединения Германии его внесли в реестр исторического наследия.

Фонд Аденауэра связан с правоцентристским Христианско-демократическим союзом (ХДС). Его штаб-квартира находится в Санкт-Августине недалеко от Бонна, а также в Берлине. Фонд осуществляет программы в более чем 100 странах мира.