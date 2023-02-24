Зеленский увидел настоящее зло в Буче

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. Встреча с журналистами была посвящена годовщине полномасштабного вторжения РФ и организована под названием "Февраль. Год Несокрушимости".

На вопрос о том, какой день за год войны стал для не самым сложным, Зеленский ответил, что таким днем стал визит в Бучу после деоккупации.

"Было очень страшно, потому что мы увидели, что зло на самом деле не где-то там, а здесь, на Земле", — сказал украинский лидер.

Комментируия предложения Пекина, Владимир Зеленский отметил, что помощь Китая может полезной в попытках изолировать Россию. "Наша задача — собрать всех вместе, чтобы изолировать одного", — сказал президент.

"Мы работаем над тем, чтобы все континенты были представлены, мы работаем над тем, чтоб там была Латинская Америка. Я бы очень хотел видеть участие представителей Африканского континента в формуле мира и саммите. Честно говоря, бы хотел видеть Индию и бы хотел видеть Китай", — заявил президент.

Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином:

"И считаю, что это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире. У нас с Китаем большой товарооборот".

Президент также заявил, что победа над российской военной агрессией неминуема, если западные партнеры сдержат свое слово в вопросах поддержки Украины.