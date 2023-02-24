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Молдова

Молдавия принимает украинских беженцев

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 euronews
Украинские беженцы в Молдавии: в соседней стране, бежав от войны, остались 100.000 человек
Украинские беженцы в Молдавии: в соседней стране, бежав от войны, остались 100.000 человек   -  Авторское право  AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Мы в Паланке, на юге Молдавии, недалеко от границы с Украиной. Одесса отсюда всего в часе езды.

С первого дня войны (ровно год назад) более 750 тысяч украинцев бежали в маленькую соседнюю Молдавию, причём около 100 тысяч здесь и остались.

Корреспондент "Евроньюс" постарался выяснить, как эти беженцы живут сегодня и какие у них надежды на будущее. 

Молдова - одна из беднейших стран Европы. И несмотря ни на что, после начала войны в Украине она с распростертыми объятиями приняла беженцев. Рассказывает координатор программы "Молдова за мир" Констанца Дохотару:

"Началась война, и мы решили, что самое меньшее, что мы можем сделать, это собраться вместе и попытаться оказать посильную поддержку людям, бегущим из Украины."

Благотворительная неправительственная организация "Молдова за мир" предлагает безопасные условия проживания для бежавших от войны женщин и детей. Большинство украинских беженцев  сегодня живут в молдавских принимающих семьях или в центрах размещения беженцев по всей Молдове.

"Вот уже три месяца, как мы здесь проживаем, - рассказывает украинский беженец из общины рома Идуард Михай, - Мы уехали, оставили дом, оставили все. Но родители у меня там остались, отец, мать... А я вот детей забрал и привез сюда, здесь более безопасно."

На КПП с Украиной ситуация почти нормализовалась: люди теперь свободно ездят между Молдавией и Украиной. Но международные организации остаются в состоянии "боевой готовности" - на случай эскалации войны. Об этом рассказал руководитель отдела внешних связей УВКБ ООН в Молдове Тим Шоффнер:

"Как видите, народу здесь не много. Число прибывающих уменьшилось с момента пика наплыва. потому что число прибывающих уменьшилось с момента пика наплыва. Но мы поддерживаем этот сайт в чрезвычайных ситуациях, потому что в Украине все еще идет война, и мы не знаем, сколько еще людей может прибыть завтра."