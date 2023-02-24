Война нанесла удар по украинскому спорту

Война нанесла серьезный удар по украинскому спорту. Из-за российского вторжения спортсменам пришлось прервать тренировки и соревнования, а некоторые спортивные объекты разрушены. Многие спортсмены ушли на фронт, чтобы сражаться вместе с солдатами. Другие использовали всеобщее внимание к своему успеху, чтобы поддержать общее дело.

Александр Усик, чемпион мира по боксу: "Я знаю, что многие ребята на передовой смотрели бой. Они прислали мне видео, а я отправил им. Я знаю, что многие ребята болели. Это наша совместная победа, поэтому, думаю, она подняла общий дух".

Нелегко тренироваться или соревноваться вдали от своих близких, но сейчас украинцы везде чувствуют себя любимыми.

Виктория Ткачук, украинская легкоатлетка: "Это действительно приятно, что каждая страна - и не почти, а каждая страна, пытается нас поддержать, пытается написать какое-то сообщение в нашу поддержку, помогает нам тренировками, сборами. Спрашивают, что мы можем сделать для вашей семьи? И это очень приятно. Вроде мы так далеко от Украины, но все стараются поддержать нас и мы здесь не одни".

Украинские спортсмены представляют страну, находящуюся в состоянии войны. Из-за вторжения Москвы российские атлеты были отстранены от международных соревнований. А украинцы продолжают борьбу - и не только за медали.