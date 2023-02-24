ISW: Москва создает условия для операций под чужим флагом

Первые сирены воздушной тревоги на Майдане - центральной площади Киева.

Я сняла это видео ранним утром 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного российского вторжения.

Пока Москва бомбила города по всей Украине, ее войска пересекали украинские границы, пытаясь захватить территории.

К 5 марта, через две недели после начала войны, российские войска находились всего в нескольких километрах от столицы, Киева. Но ненадолго.

В Минобороны Великобритании говорят: к апрелю Россия осознала, что стратегия провалилась, и сосредоточилась на расширении и оформлении своего господства в Донбассе и на юге страны.

Она также продолжала массированные обстрелы.

За этот год Россия выпустила почти 5 тысяч ракет, нанесла по Украине почти 3 с половиной тысячи авиаударов и более тысячи ударов с беспилотников.

Украина отмечает год со дня полномасштабного вторжения, столица и Киевская область свободны, Харьковская и Херсонская области деоккупированы, а энергосистема страны выдержала массированные обстрелы со стороны России.

Украинцы не сдались и не испугались отсутствия электричества, отопления и даже воды, когда почти половина энергосистемы страны была отключена.

Министерство обороны Великобритании заявляет, сейчас российская кампания, скорее всего, направлена, в первую очередь, на ослабление и истощение украинских вооруженных сил, а не на захват новых значительных территорий.

В то же время Кремль, по-видимому, создает условия для операций под чужим флагом на границе с Черниговской областью и в Молдавии, утверждает ISW, добавляя, что в недавнем выступлении Владимир Путин не предлагал конкретных целей или задач для войны с Украиной, а вместо этого продолжал общую риторику, направленную на подготовку российской общественности к затяжной войне на Украине.