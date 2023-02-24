Год информационной войны

Ровно год назад Россия вторглась в Украину.

Согласно последним данным Управления ООН по правам человека, по меньшей мере 8000 гражданских лиц были убиты, а более 8 миллионов человек покинули страну.

Но есть и другая битва, которая ведется в Интернете. Пользователи социальных сетей подвергаются бомбардировке дезинформацией о конфликте.

Каковы основные ложные нарративы, которые продвигаются? И как развивалась информационная война в течение года?

"Дискриминация русских" и "неблагодарные беженцы"

Одна из общих тем, распространяемых Кремлем, заключается в том, что русские сталкиваются с массовой дискриминацией на Западе. В сети распространялись фотошопленные заголовки крупных новостных изданий. И даже Euronews стал жертвой этого.

В октябре в поддельном видео, выдававшем себя за один из наших репортажей, говорилось, что аукционный дом в Германии "публично уничтожает" произведения русского искусства, а затем жертвует деньги украинским военным.

Другая важная тема - попытка дискредитировать поддержку Украины Западом. Одним из примеров, который мы проверили, стало утверждение российского государственного телевидения о том, что в Бельгии 80 000 человек протестовали против поддержки Украины их страной.

Украинские беженцы также стали объектом нападок со стороны пророссийской пропаганды. Их изображают неблагодарными и даже опасными.

Год спустя как изменилась стратегия прокремлевской пропаганды? Мы поговорили с Романом Осадчуком, исследователем, специализирующимся на российской дезинформации.

Роман Осадчук, исследователь DFRLab: "Я думаю, что интенсивность осталась прежней. Единственное, что изменилось, так это то, что они лучше адаптируются к новым реалиям, когда их заблокировали в некоторых странах, поэтому они уже знают, какие каналы они могут использовать для продвижения своих сообщений в конкретных аудиториях".

"Призрак Киева"

Но информационная война развернулась и на украинской стороне.

Одна из историй, которую мы развенчали, - это "Призрак Киева", ас истребительной авиации, который, как утверждалось, в одиночку уничтожил шесть российских самолетов. Его никогда не существовало.

Но есть разница в целях и масштабах кампаний по дезинформации между Россией и Украиной, считает Мэдлин Роуч, управляющий редактор NewsGuard.

Мэдлин Роуч, управляющий редактор NewsGuard: "Дезинформационная кампания России пытается убедить аудиторию внутри страны и по всему миру, что то, что она делает в Украине, оправдано. В то время как дезинформационная кампания Украины, в тех немногих примерах, которые мы выявили, пытается стимулировать поддержку Украины, и обычно это происходит среди украинцев".