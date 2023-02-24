Лидеры ЕС и НАТО на военном параде в Таллине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас подчеркнули, что важно и далее оказывать поддержку Украине, которая уже год противостоит российскому вторжению.

Лидеры ЕС и НАТО прибыли в Таллин на торжественные мероприятия по случаю 105-й годовщины основания Эстонской Республики.

"Мы должны предоставлять Украине средства для самообороны, пока россияне не закончат эту войну и не уйдут из Украины. Именно поэтому мы твердо стоим на стороне Украины, как никогда решительно, чтобы поддерживать ее финансово, экономически и в военном отношении", - сказала фон дер Ляйен.

Столтенберг и фон дер Ляйен присутствовали на военном параде на площади Свободы в Таллине, в котором приняли участие и военнослужащие многонациональной боевой группы НАТО.

"Некоторые беспокоятся, что наша поддержка Украины может спровоцировать эскалацию. Но не существует вариантов без риска. Самый большой риск из всех - если президент Путин победит", - предупредил Столтенберг.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что ЕС и НАТО "помогают сохранять свободу и безопасность Эстонии.

"Девиз "больше никогда мы не будем одни" все эти годы с момента восстановления независимости направлял эстонскую внешнюю политику и политику в области безопасности", - подчеркнула глава эстонского правительства.