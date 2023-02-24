Побег от мобилизации в Грузию: волонтёрство, мигрантские проекты и фантомный бизнес

"Emigration for Action" – одна из тысяч организаций, которые были зарегистрированы россиянами в Грузии после вторжения России в Украину. Этот проект российских гражданских активистов, название которого можно перевести как "За антивоенные действия в эмиграции", адресован в первую очередь украинским беженцам, а также соотечественникам, бежавшим от мобилизации в закавказскую республику. Волонтёры помогают им с поиском жилья и предлагают курсы грузинского для тех, кто планирует остаться надолго.

"Сам тоже хожу на курсы грузинского языка, которые мы недавно запустили, они суперпопулярны. Оказались мы здесь, потому что в России началась война. Не хочется жить в государстве, которое наша команда считает по сути фашистским, которое напало на другую страну", – говорит Максим Иванцов, один из основателей "Emigration for Action".

За год в Тбилиси образовалась целая экосистема объектов, открытых россиянами – это кафе, бары, рестораны, развлекательные заведения. Большинство их клиентов – мигранты из России. Есть в грузинской столице и "русские" книжные магазины. Один из них – "Itaka Books".

"Впервые я в Грузии побывал в 2017 году, то есть 5 лет назад, – вспоминает Стас Гайворонский. – Я приехал в Тбилиси, 3 часа здесь погулял и понял, что я больше не люблю Москву. Я люблю Тбилиси, я хочу жить в Тбилиси".

По данным Transparency International Georgia, за год, что идёт война, в Грузии открылись 15 тысяч новых фирм. При этом корпоративное законодательство страны не обязывает указывать вид деятельности при оформлении документов. Эксперты считают, что россияне, которые регистрируют здесь свой бизнес, не намерены возвращаться на родину.

На один адрес регистрируются сотни фирм. Есть даже некоторые деревни, где всего за пару месяцев появляются 300-400 юрлиц. Это похоже на фикцию, адреса указываются, чтобы соответствовать формальным требованиям. Люди хотят остаться здесь, устроиться на работу или свой открыть бизнес, но независимо от своих планов, они на всякий случай регистрируются как индивидуальные предприниматели, что облегчает получение вида на жительство. Бесо Намчавадзе Экономист, ведущий аналитик Transparency International Georgia

По официальным данным, около 1,5 миллиона россиян пересекли российско-грузинскую границу с начала войны. Сколько из них остались, неизвестно. Но число русскоязычных точно увеличилось, и это заметно на улицах столицы.

Миграция с севера беспокоит многих местных. Недавний опрос Национального демократического института США по международным вопросам (NDI) показал, что 69% граждан Грузии считают, что массовый приезд россиян может привести к негативным последствиям и поддерживают введение визового режима. При этом большинство грузин делают различие между руководством России и простыми россиянами, о положительном отношении к последним сообщили 56% респондентов.