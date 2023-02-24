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Венгрия

В ООН 141 страна осудила агрессию РФ против Украины, призвав Кремль вывести войска

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 euronews
Голосования по резолюции, осуждающей войну в Украине, прошло в четверг, 23 февраля, год спустя после начала вторжения
Голосования по резолюции, осуждающей войну в Украине, прошло в четверг, 23 февраля, год спустя после начала вторжения   -  Авторское право  John Minchillo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Вместе с Беларусью, Северной Кореей и Сирией Россия оказалась в числе семи стран, которые проголосовали против осуждения войны в Украине в ходе Генассамблеи ООН: 141 страна поддержала резолюцию, которая призывает РФ к немедленному выводу войск с суверенной территории Украины. Голосование состоялось ровно год спустя после начала вторжения.

Для Украины это важный жест признания своей правоты в этой войне.

"Мы удовлетворены результатом__голосования. - прокомментировал результат голосования Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, - Сигнал здесь очевиден. Что бы Россия ни делала, как бы она ни пыталась подорвать международный порядок и коалицию в поддержку территориальной целостности Украины, раз за разом она терпит неудачу."

Голосование состоялось в четверг 23 февраля на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. "За" был подан 141 голос, 7 стран голосовали "против", а 32 страны воздержались, включая Китай, который представил свой собственный "план мирного урегулирования".

Для европейской дипломатии это голосование также победа, о чём сказал в своём комментарии  Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель:

"С российской стороны есть лишь небольшая горстка голосов.И это подтверждает то, что в глазах всего мира агрессия против Украины должна быть прекращена! Причём прекращена немедленно, чтобы открыть дверь к справедливому, долгосрочному и всеобъемлющему миру."

Хотя европейскому блоку всё же не удалось договориться о новом раунде санкций против России: помешала позиция Венгрии. В ближайшие дни министры стран ЕС встретятся снова, чтобы попытаться достичь соглашения.

Между тем, США уже объявили о новом пакете санкций, которые, по заявлению Вашингтона, будут масштабными.

Кроме того, Белый дом объявил, что одобрит новый пакет помощи для Киева.