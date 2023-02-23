"Я нахожусь на площади Майдан Незалежности в центре Киева, там же, где я находилась в первый день российского вторжения в Украину. Баррикад почти не осталось, мешки с песком исчезли, но что не изменилось, так это необычайная стойкость, которую украинцы продолжают демонстрировать год спустя" — передает из Киева корреспондент Euronews Валери Горья.

Российская оккупация оставила тяжелые следы в Киевской области. Но жизнь продолжается вопреки всему.

Вернувшись в школу, дети пытаются забыть о войне. Но война все еще рядом.

Тимофей Кучинский учится в Ирпене. Он говорит:

Словами это не передать, такое ощущение, что смерть стоит над тобой и ждет, чтобы забрать тебя с собой. Когда я тренируюсь обращаться с оружием, я чувствую, что у меня больше шансов выжить

В городах, освобожденных украинскими войсками, идет восстановление. Повсюду добровольцы помогают тем, кто все потерял из-за войны.

Освобожденная Харьковская область все еще живет под обстрелами и бомбардировками.

Многие жители пытаются сделать все возможно, чтобы спасти свою страну.

Наталья живет в Харькове, до войны она были стилистом: