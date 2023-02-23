English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Украина

"Такое ощущение, что смерть стоит над тобой и ждет"

Access to the comments Комментарии
 Valérie Gauriat
Разрушения в Харькове
Разрушения в Харькове   -  Авторское право  Кадр из репортажа Euronews

"Я нахожусь на площади Майдан Незалежности в центре Киева, там же, где я находилась в первый день российского вторжения в Украину. Баррикад почти не осталось, мешки с песком исчезли, но что не изменилось, так это необычайная стойкость, которую украинцы продолжают демонстрировать год спустя" — передает из Киева корреспондент Euronews Валери Горья. 

Российская оккупация оставила тяжелые следы в Киевской области. Но жизнь продолжается вопреки всему. 

Вернувшись в школу, дети пытаются забыть о войне. Но война все еще рядом. 

Тимофей Кучинский учится в Ирпене. Он говорит: 

Словами это не передать, такое ощущение, что смерть стоит над тобой и ждет, чтобы забрать тебя с собой. Когда я тренируюсь обращаться с оружием, я чувствую, что у меня больше шансов выжить

В городах, освобожденных украинскими войсками, идет восстановление. Повсюду добровольцы помогают тем, кто все потерял из-за войны. 

Освобожденная Харьковская область все еще живет под обстрелами и бомбардировками. 

Многие жители пытаются сделать все возможно, чтобы спасти свою страну. 

Наталья живет в Харькове, до войны она были стилистом: 

Кто бы мог подумать, что мы пройдем путь от перьев и рюшей к таким вещам для военных. Что мотивирует команду — это победа. Мы здесь не ждем победу, мы пытаемся приблизить победу

Журналист • Ирина Шелудкова