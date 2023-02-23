Россия укрепляет ядерную триаду, Украина ждет помощи от союзников

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении по случаю Дня защитника Отечества, который отмечается в РФ 23 февраля, пообещал укреплять российский ядерный потенциал.

По его словам, Кремль планирует и далее уделять "повышенное внимание укреплению ядерной триады". Российский лидер заявил, что и дальше будет "насыщать войска передовой техникой".

"В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжёлой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнём массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон", - сказал Путин.

Танки для Украины

Испания передаст Украине танки "Леопард", подтвердил в Киеве премьер-министр страны Педро Санчес. Испанский лидер в ходе поездки также посетил города Буча и Ирпень, сильно пострадавшие в первые дни войны.

"Мы отправляем шесть танков Leopard 2A4. В ближайшее время мы увидим, сможем ли увеличить их количество до десяти. Кроме того мы поможем украинским военным научиться управлять этими танками", - сказал на пресс-конференции Санчес.

О своем прибытии в Киев испанский премьер-министр сообщил в Твиттере, пообещав, что его страна будет "с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир".

Помощь от "Большой семерки"

Министры финансов стран "Большой семерки" в четверг одобрили пакет финансовой помощи Украине.

Обязательства по бюджетной поддержке Киева увеличены до 39 миллиардов долларов, говорится в заявлении глав минфинов и управляющих ЦБ по итогам встречи в Бангалоре.

Годом ранее "семерка" выделила Украине почти 20 миллиардов долларов.

Участники встречи ожидают, что направляемые средства позволят украинским властям поддерживать работу правительства и стабилизировать экономическую ситуацию.