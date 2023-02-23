ISW: Станет ли Молдавия следующей целью?

Министерство обороны России обвинило Украину в планировании вторжения в Приднестровье — отколовшийся от Молдавии регион — в результате «операции под чужим флагом». Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В министерстве заявили, что Украина планировал инсценировать нападение якобы российских войск из Приднестровья и использовать это как предлог для вторжения.

Но президент России Владимир Путин как раз на этой неделе отменил указ, который обязывал Россию способствовать к урегулированию в Приднестровье при соблюдении территориальной целостности Молдавии.

По заявлению «Института изучения войны», этот шаг не указывает на то, что Путин намерен напасть на Молдавию, для этого у него нет военных возможностей. Но это указывает на эскалацию его усилий по подрыву молдавского государства.

Президент Молдавии Майя Санду заявляла ранее, что у страны есть разведданные, согласно которым Россия готовит государственный переворот, чтобы «свергнуть» молдавские власти и посеять хаос в небольшой бывшей республике СССР.

Когда Россия вторглась в Украину ровно год назад, Москва хотела создать сухопутный коридор через южную Украину в поддерживаемый Москвой сепаратистский регион Приднестровье — узкую полосу земли 200 на 30 км между рекой Днестр и восточной границей Молдавии с Украиной.

Регион не признан суверенным государством ни международным сообществом, ни даже самой Россией. Но чуть менее 2000 российских солдат всё ещё находятся там с 1992 года.

В последние дни президент России вновь вернулся к своему империалистическому нарративу о том, что Россия борется за «исторические границы». Эту концепцию уже использовалась при вторжении в Украину и могут использовать для оправдания агрессии практически против любого из соседей России, а также Молдавии.