В Турции в феврале зарегистрированы более 7 тыс. подземных толчков

Более 7 тыс. подземных толчков зарегистрированы в Турции после мощных землетрясений 6 февраля. Такие данные представило национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Разрушены или находятся в аварийном состоянии более сотни тысяч домов, некоторые из уже повреждённых зданий обрушились в понедельник в результате очередного землетрясения у турецко-сирийской границы магнитудой 6,4.

Тем временем, появляются первые оценки экономических последствий землетрясений. Турецкая конфедерация производства и бизнеса ожидает, что на восстановление пострадавших районов потребуются более 80 миллиардов долларов. JPMorgan оценивает в 32 миллиарда только строительство жилья и ремонт инфраструктуры.

Официальное число жертв стихийного бедствия только в Турции превышает 42 тысячи. Ещё несколько тысяч смертей подтверждены в Сирии.

По данным, которые представил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в палаточных городках в пострадавших районах размещены около 865 тысяч человек. Правительство анонсирует масштабную программу реконструкции, чтобы до конца года обеспечить жильём как можно больше людей.

Международные информагентства отмечают, что многие жители палаточных городков опасаются переезжать в жилые дома из-за угрозы новых землетрясений.