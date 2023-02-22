Путин: «Бои идут на исторических рубежах России»

«Бои идут на исторических рубежах России»: так заявил президент Владимир Путин, выступая на митинге-концерте в московских «Лужниках». На мероприятие собрались десятки тысяч людей, в том числе участники «специальной военной операции» — так российские власти называют боевые действия на украинской территории.

Владимир Путин, президент России:

«Сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами».

Формально концерт приурочен к Дню защитника отечества, который в России отмечают 23 февраля. В прошлом году на следующий день после праздника началось российское вторжение в Украину.