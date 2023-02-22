English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Западный берег реки Иордан

Израильский рейд в Наблусе. Есть жертвы

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Наблус, беспорядки во время израильского рейда
Наблус, беспорядки во время израильского рейда   -  Авторское право  AP Photo

По меньшей мере десять палестинцев были убиты в результате перестрелки во время рейда  израильских сил безопасности в Шхеме и Наблусе на Западном берегу Иордана. Такие данные представило мининистерство здравоохранения Палестинской автономии. Также сообщается, что более 100 человек получили ранения, семеро из них - тяжелые.  

По данным израильских СМИ, солдаты окружили дом, в котором укрылись три члена террористической группировки "Логово льва", и потребовали, чтобы они сдались. Подозреваемые отказались сдаться и открыли огонь. Двое подозреваемых были убиты внутри здания, а третий задержан при попытке к бегству. В здании обнаружен тайник с оружием. Один из убитых - Мухаммед аль-Джунаиди, военный командир "Исламского джихада" в Шхеме.

Рейд израильских военных вызвал беспорядки на улицах Наблуса. Десятки молодых людей закидывали солдат камнями, те в свою очередь отвечали слезоточивым газом.