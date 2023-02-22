Зимняя засуха в Европе: чем это может грозить?

Такая картина обычно ассоциируются с сухим, жарким летом, не никак не с зимой. Берега водохранилищ на юго-западе Франции обнажены; уровнемеры, обычно погруженные в воду, теперь напоминают пограничные столбы.

В целом по стране уже более месяца не было нормальных осадков; беспрецедентный сценарий для зимы.

Уровень воды в озере Грауссет, недалеко от Сериньяк-Пебуду, юго-запад Франции 8 февраля 2023 года PHILIPPE LOPEZ/AFP or licensors

Новая засуха будет катастрофической для этого региона, где выращивание яблок, слив, грецких орехов, фундука, помидоров, клубники, зерновых и других семян сильно зависит от воды из местных водохранилищ.

В Италии уровень воды в реке По и озере Гарда сравнялся с летними показателями. В сезон посадки зерновых прогнозируется более сухая погода, что ставит под угрозу выживание десятков тысяч посевов.

На большей части южной Европы, от Испании до Турции, предупреждают о недостатке влаги в почве.

Андреа Торети, старший научный сотрудник Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии и координатор Коперника, Европейской и глобальной обсерватории по засухам объясняет:

"Что действительно необычно, так это повторяемость этих событий, потому что мы пережили, как вы знаете, сильную или экстремальную засуху год назад и еще одну в 2018 году. И что действительно беспрецедентно, так это периодичность".

Следующие несколько недель и месяцев имеют решающее значение. В северной Италии большая часть производства риса прошлым летом была уничтожена. Чтобы не допустить повторения подобного усилия предпринимаются уже сейчас.

"В рисовом секторе сейчас тестируются новые инновационные стратегии агроменеджмента, - говорит Торети, - чтобы использовать воду совершенно по-другому и избежать этих пиков в период, когда вода нужна и другим секторам. Адаптация действительно очень важна".

Недавние штормы и наводнения могут ввести в заблуждение.

На самом деле исследования показали, что уровень грунтовых вод низок, и ситуация с водой в Европе нестабильна.

Основная задача - управлять водными ресурсами устойчивым и рациональным образом.