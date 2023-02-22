Китай и Россия укрепляют сотрудничество

Визит в Москву самого высокопоставленного внешнеполитического деятеля Компартии Китая в преддверии первой годовщины начала войны в Украине - мощный сигнал Пекина как Москве , так и Вашингтону. Ван И был тепло принят президентом России Владимиром Путиным, который сказал, что у их стран есть общий стратегический интерес - вместе стоять на мировой арене.

"Международные отношения сегодня сложные, они не стали лучше после распада биполярной системы. Наоборот, они обострились. В связи с этим сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, как мы не раз подчеркивали, имеет очень большое значение для стабилизации международной обстановки".

Китай демонстративно отказался критиковать вторжение в Украину, повторяя заявление Москвы о том, что США и НАТО виноваты в провокации Кремля.

И Ван И намекнул, что это не произойдет под давлением США.

"Всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России никоим образорм не нацелено на какую-либо третью сторону, и, конечно же, на него не повлияют вмешательство и провокации со стороны какой-либо третьей стороны. Мы не поддадимся никакому принуждению и давлению какой-либо третьей стороны".

Пекин также раскритиковал санкции, введённые против России после её вторжения в Украину.

Совместные военно-морские учения России и КНР в Южной Африке стали ещё одним свидетельством растущего военного сотрудничества. США опасаются, что Китай готов пойти ещё дальше и поставлять Кремлю оружие для войны в Украине. Пекин отрицает, что у него есть такие планы и, в свою очередь, осуждает Вашингтон за поставку оружия Киеву.