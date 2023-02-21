Путин: Запад «развязал войну», РФ приостанавливает участие в ДСНВ

Москва «приостанавливает участие» в договоре о стратегических наступательных вооружениях — об этом объявил президент России Владимир Путин. Он также не исключил, что Россия может возобновить ядерные испытания — но только если на такой же шаг пойдут США.

С первым за два года посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин выступил за несколько дней до годовщины вторжения в Украину.

Глава государства вновь обвинил Запад в развязывании и эскалации конфликта, заявив, что Москва «искренне стремилась к мирному решению».

По словам Путина, Россия продолжит «специальную военную операцию» — так в Кремле продолжают называть вторжение на Украину. «Мы не воюем с народом Украины, он стал заложником западных хозяев», — заявил российский президент.

Владимир Путин повторил свои тезисы о принципиальном, идеологическом противостоянии с Западом, который «стремится к неограниченному господству».

Глава государства призвал оказать всю возможную поддержку семьям погибших военнослужащих и добровольцев, но не уточнил цифры российских потерь.

При этом, по словам президента, влияние беспрецедентных санкций на российскую экономику оказалось куда менее заметным, чем это предполагалось ещё весной прошлого года: «ВВП снизился по итогам года на 2,1%, а нам предрекали обвал». Многие отрасли экономики, по заявлению Путина, переживают, наоборот, беспрецедентный подъём.

В завершение своего выступления Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). "Не выходит из договора, а именно приостанавливает участие", - заявил президент РФ. "Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Первыми, мы, разумеется, делать это не будем. Но если США испытают, мы тоже испытаем".